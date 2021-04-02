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Рабочий пострадал при падении дерева на юге Москвы
Фото: mos.ru

Рабочий пострадал при падении дерева на юге Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Каширское шоссе, 68к1 Карта всех событий

Рабочий пострадал при уборке снега на юге Москвы после падения дерева на припаркованный автомобиль. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 2 апреля.

Отмечается, что дерево упало возле дома 68 на Каширском шоссе. В результате рабочий получил черепно-мозговую травму, сломал руку и ногу.

Мужчину госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

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