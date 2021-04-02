Рабочий пострадал при падении дерева на юге Москвы

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Россия, Москва, Каширское шоссе, 68к1 Карта всех событий

Рабочий пострадал при уборке снега на юге Москвы после падения дерева на припаркованный автомобиль. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 2 апреля.

Отмечается, что дерево упало возле дома 68 на Каширском шоссе. В результате рабочий получил черепно-мозговую травму, сломал руку и ногу.

Мужчину госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

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