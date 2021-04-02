Выставка «Грузинские палестины» открылась в мемориальной квартире Св. Рихтера

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина представляет выставку «Грузинские палестины» Святослава Рихтера. Экспонаты музея можно увидеть в Мемориальной квартире Святослава Рихтера до 20 июня, сообщается на сайте музея.

Выставка приурочена ко дню рождения пианиста и рассказывает о дебюте Рихтера в Тбилиси осенью 1943 года, об участии в студенческой альпиниаде летом 1944-го по горам освобожденного Кавказа, о знакомстве и дружбе с художниками, яркими фигурами Серебряного века и грузинского авангарда. Картину дружбы дополнят любительские фотографии.

Помимо живописных и графических работ, на выставке представлены эскизы и куклы Резо Габриадзе к спектаклям театра марионеток, а также редкие архивные документы.

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