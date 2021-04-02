Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка «Грузинские палестины» открылась в мемориальной квартире Св. Рихтера
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Грузинские палестины» открылась в мемориальной квартире Св. Рихтера

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина представляет выставку «Грузинские палестины» Святослава Рихтера. Экспонаты музея можно увидеть в Мемориальной квартире Святослава Рихтера до 20 июня, сообщается на сайте музея.

Выставка приурочена ко дню рождения пианиста и рассказывает о дебюте Рихтера в Тбилиси осенью 1943 года, об участии в студенческой альпиниаде летом 1944-го по горам освобожденного Кавказа, о знакомстве и дружбе с художниками, яркими фигурами Серебряного века и грузинского авангарда. Картину дружбы дополнят любительские фотографии.

Помимо живописных и графических работ, на выставке представлены эскизы и куклы Резо Габриадзе к спектаклям театра марионеток, а также редкие архивные документы.

Читайте также: Выставка «Московская жизнь Дж. Тьеполо и его сына» открылась в ГМИИ им. Пушкина

ГрузияГМИИ им. А. С. Пушкинавыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в