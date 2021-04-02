Запланированные изменения маршрута автобуса № 150 перенесли на более поздний срок

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Россия, Москва, Кантемировская улица Карта всех событий

Запланированные изменения маршрута автобуса № 150 на Кантемировской улице перенесли на более поздний срок. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Информацию о дате изменений сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что с 3, 4 и 10 апреля некоторые остановки Москвы для автобусов и электробусов поменяют свою работу. Горожан попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

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