Короткое замыкание привело к провалу грунта на севере Москвы
Россия, Москва, Белозерская улица, 3Б Карта всех событий
На севере Москвы частично обвалился грунт из-за короткого замыкания. Об этом в пятницу, 2 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел по адресу улица Белозерская 3б.
— В результате короткого замыкания просел и частично обвалился грунт, — сообщил источник «ВМ».
Место происшествия огорожено. Пострадавших нет.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что на юге столицы пострадал рабочий, на которого упало дерево.
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