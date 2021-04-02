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Короткое замыкание привело к провалу грунта на севере Москвы
Фото: Сергей Шахиджанян, Вечерняя Москва

Короткое замыкание привело к провалу грунта на севере Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Белозерская улица, 3Б Карта всех событий

На севере Москвы частично обвалился грунт из-за короткого замыкания. Об этом в пятницу, 2 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу улица Белозерская 3б.

— В результате короткого замыкания просел и частично обвалился грунт, — сообщил источник «ВМ».

Место происшествия огорожено. Пострадавших нет.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что на юге столицы пострадал рабочий, на которого упало дерево.

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