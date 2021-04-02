Эксперт рассказал о сложностях предустановки российских программ на гаджеты

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Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на различные гаджеты вступил в силу в России.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал соответствующий документ в конце 2019 года. Согласно ему, обязательной предустановке российского ПО подлежат все технологические средства, произведенные с 1 апреля 2021 года. Кроме того, ранее был принят еще один закон, который предусматривает штрафные санкции за невыполнение первого. С тех, кто не последует предписаниям, взыщут по 200 тысяч рублей.

Помимо этого, окончательно определен перечень программ, обязательных для переустановки. Среди них полный набор приложений «Яндекса», программное обеспечение «Мой офис», госуслуги, «Почта» и многое другое, отмечает телеканал «360».

Целью данного законопроекта является желание помочь производителям российского программного обеспечения. Как пояснил ведущий аналитик и владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин, пока речи о реальной помощи нет, так как чиновники не понимают, каким образом устроены сложные технические устройства, как смартфоны и другие гаджеты.

— Если изначально предполагалось, что приложения будут физически стоять в памяти, то потом выяснилось, что есть бюджетные аппараты, где это невозможно сделать. Тогда был предложен вариант ставить иконки. Но оказалось, что и тут есть проблемы, — отметил Эльдар Муртазин.

Таким образом, на данный момент производителям предлагают три варианта переустановки: на жесткий диск; размещение иконки, при нажатии на которую происходит установка выбранного приложения; формат диалогового окна, которое будет открывать при первой настройке экрана.

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