Роскомнадзор утвердил для журналистов отличительный знак на митингах

Фото: osetia.sledcom.ru / СУ СК РФ по Северной Осетии

Роскомнадзор утвердил отличительный знак для журналистов, которые работают на митингах. Теперь у сотрудников СМИ должен быть бейджик с надписью «Пресса» и специальный неоновый жилет зеленого цвета. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Бейдж из белой бумаги будет выглядеть как прямоугольная карточка размером не менее 9,5 на 14 сантиметров. Помимо надписи «Пресса», на нем будут напечатаны идентификационные данные журналиста, его фото, название СМИ, дата выдачи документа и срок его действия, инициалы, фамилия и подпись главного редактора СМИ.

На жилете журналиста должны быть элементы из светоотражающих материалов, а слово «Пресса» должно располагаться на груди и на спине.

Основанием для работы журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и его полномочия. Кроме того, сотруднику СМИ запрещается проводить агитацию. Он должен выполнять все законные требования организатора мероприятия или властей, сообщается в соответствующем приказе.

Напомним, закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» обязывает журналистов, работающих на публичных мероприятиях, иметь при себе отличительный знак представителя средства массовой информации.

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