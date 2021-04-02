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Здания в Москве присоединились к акции «Зажги синим»
Фото: Мобильный репортер / АГН

Здания в Москве присоединились к акции «Зажги синим»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Столичные здания присоединились к акции «Зажги синим». Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ежегодно 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, знаковые объекты по всему миру подсвечивают синим цветом. К акции присоединились здания на Новом Арбате и на Тверской улице.

Также синяя подсветка загорелась у Крымского моста.

Видео: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

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