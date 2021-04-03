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«Температурная уравниловка» сохранится в Европейской России
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Температурная уравниловка» сохранится в Европейской России

Татьяна Плотникова

Общество

Примерно одинаковые температуры воздуха прогнозируются на всей европейской территории России в ближайшие несколько дней. Об этом в субботу, 3 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, столбики термометров поднимутся выше климатической нормы: на один-два градуса — в центре макрорегиона, на четыре-пять градусов — в северо-западной части.

В целом сохранится «температурная уравниловка», то есть от шести до одиннадцати градусов тепла ожидается в ближайшие пять дней на Северо-Западе, в Приволжье и в Центральной России.

— Обычно на севере и на юге температура отличается градусов на десять. Сейчас она сглажена из-за того, что высокие температуры за счет выноса воздушных масс идут на северо-запад. Резкого похолодания не ожидаем, — рассказал Вильфанд РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до тринадцати градусов.

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