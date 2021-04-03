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Ученые нашли связь между чрезмерным употреблением апельсинов и раком
Фото: pexels.com / PhotoMIX Company

Ученые нашли связь между чрезмерным употреблением апельсинов и раком

Татьяна Плотникова

Здоровье

Чрезмерное употребление апельсинов может привести к развитию онкологического заболевания. К такому выводу пришли специалисты из университета штата Индиана (США).

По словам исследователей, опасность представляет содержащийся в апельсинах псорален — природное соединение, которое обладает фотосенсибилизирующим и фотокарциногенным эффектом.

Если в повседневный рацион будет входить более двух порций апельсинов, риск развития меланомы (рака кожи) увеличивается на 63 процента, предупреждают ученые.

При этом наибольшей опасности подвержены люди со светлой кожей, пишет Express.

Ранее был назван способ употребления мандаринов с большей пользой для организма.

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