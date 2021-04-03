Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 апреля
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 апреля

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 3 апреля, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, местами вероятен небольшой дождь.

Температура воздуха в Москве составит от пяти до семи градусов тепла. В Подмосковье возможно от трех до восьми градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 45 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что примерно одинаковые температуры воздуха прогнозируются на всей европейской территории России в ближайшие несколько дней. В целом сохранится «температурная уравниловка», то есть от шести до одиннадцати градусов тепла ожидается в ближайшие пять дней на Северо-Западе, в Приволжье и в Центральной России.

Читайте также: В Гидрометцентре пообещали москвичам безопасные солнечные ванны

прогноз погоды на деньМосковская областьМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в