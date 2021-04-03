Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 апреля

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В субботу, 3 апреля, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, местами вероятен небольшой дождь.

Температура воздуха в Москве составит от пяти до семи градусов тепла. В Подмосковье возможно от трех до восьми градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 45 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что примерно одинаковые температуры воздуха прогнозируются на всей европейской территории России в ближайшие несколько дней. В целом сохранится «температурная уравниловка», то есть от шести до одиннадцати градусов тепла ожидается в ближайшие пять дней на Северо-Западе, в Приволжье и в Центральной России.

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