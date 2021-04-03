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Вильфанд предупредил о высоком половодье на реках в Подмосковье
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Вильфанд предупредил о высоком половодье на реках в Подмосковье

Виктория Родимкина

Общество

Уровень воды на малых и средних реках Московской области может подняться на один-два метра, что синоптики оценили как опасное природное явление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в субботу, 3 апреля.

По его словам, в Подмосковье было выпущено штормовое предупреждение.

— На малых и средних реках Московской области прогнозируется опасное явление, которое называется высокое половодье. Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он отметил, что произойдет затопление речных пойм, а также расположенных на них некапитальных сооружений и дорог. Вода в ряде мест может подняться на один-два метра.

Роман Вильфанд добавил, что несмотря на такие показатели подъема воды, половодье в этом году нельзя назвать катастрофическим.

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ПодмосковьеРоман Вильфандпрогноз погоды
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