Дерматолог рассказала, какая косметика может вызвать зависимость

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Зависимость от косметики буквально могут вызвать только крема и мази, имеющие в составе гормоны. Их назначают в лечебных целях, рассказала врач-дерматолог, врач-косметолог, клиники «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.

По ее словам, обычная косметика таких веществ не содержит. А то, что люди привыкли считать зависимостью кожи от косметики, является привыканием. Кожа способна приспосабливаться к компонентам средства и больше не реагирует на него улучшением, как в самом начале применения.

— Для достижения максимального результата, необходимо использование косметики в течение 2-3 месяцев, — пояснила Екатерина Пащенко агентству Прайм.

После этого, отметила дерматолог, следует заменить средство на другое или добавить новое. При этом нужно обращать внимание на состав средства, добавила специалист.

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