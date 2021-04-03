Кардиолог перечислил продукты в рационе, необходимые для здоровья сердца

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Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев рассказал, какие продукты нужно включать в свой рацион для здоровья сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, для сосудов и сердца полезны морепродукты и в целом средиземноморская диета. Кроме рыбы, следует употреблять оливковое масло и зелень.

При этом лучше ограничить потребление креветок, осетра, икры, так как эти продукты богаты холестерином. К таким продуктам также относятся свинина, жирные сорта молока, сметаны и творога.

— Если съесть яичницу из трех яиц, поглощается недельная норма холестерина, а ведь еще будут другие продукты. Также сыр содержит много холестерина, — сказал врач.

Он добавил, что для здоровья сердца полезна физическая активность — бег трусцой, плавание, быстрая ходьба, сообщает RT.

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