Онлайн-курс по психологическим аспектам поиска работы пройдет в «Технограде»

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В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» с 7 по 22 апреля пройдет онлайн-курс для соискателей. Об этом рассказали в городском департаменте предпринимательства и инновационного развития в субботу, 3 апреля.

Отмечается, что курс поможет тем людям, которые столкнулись с психологическим напряжением из-за невозможности найти работу в течение продолжительного времени.

— Образовательная программа центра состоит из множества курсов и тренингов, которые помогают ученикам освоить новую востребованную профессию, повысить квалификацию и спланировать карьеру. С момента открытия центра в 2018 году обучение прошли более 180 тысяч человек, — сообщил глава ведомства Алексей Фурсин.

Вебинары посвящены психологическим аспектам поиска работы. Жителям столицы расскажут о преодолении внутренних барьеров и мотивации.

Курс включает в себя шесть вебинаров длиной в час. На них в том числе расскажут, как не бояться собеседований и преодолеть синдром самозванца. Занятия бесплатные, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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