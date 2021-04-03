Человек погиб под колесами электрички на станции Новогиреево

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Вешняки Карта всех событий

В столице под колесами электрички на станции Новогиреево погиб человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 3 апреля.

Уточняется, что на путях станции найдено тело. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Предположительно, мужчина попал под электричку.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу рассказали, что трагедия случилась около 07:00. В пресс-службе отметили, что после полученных травм скончался 33-летний мужчина. По предварительной информации, его сбила электричка, когда он переходил железнодорожные пути в неположенном месте, сообщает ТАСС.

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