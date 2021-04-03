Минцифры исключило вероятность передачи предустановленным ПО личных данных россиян

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Минцифры России исключило вероятность передачи предустановленными на гаджеты приложениями личных данных россиян. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в субботу, 3 апреля.

Ранее в СМИ появилась информация, что предустановленное программное обеспечение (ПО) на гаджеты в России может передавать данные пользователей за границу.

В министерстве отметили, что на технику, которая была произведена после 1 апреля, будут устанавливаться стандартные версии приложений, которые уже используют миллионы человек по стране. Это ПО загружается из официальных магазинов приложений и соответствует требованиям безопасности.

— Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя для таргетирования рекламы, — передает сообщение министерства РИА Новости.

Предустановка ПО является частью стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.

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