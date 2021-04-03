Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минцифры исключило вероятность передачи предустановленным ПО личных данных россиян
Фото: freepik.com

Минцифры исключило вероятность передачи предустановленным ПО личных данных россиян

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Минцифры России исключило вероятность передачи предустановленными на гаджеты приложениями личных данных россиян. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в субботу, 3 апреля.

Ранее в СМИ появилась информация, что предустановленное программное обеспечение (ПО) на гаджеты в России может передавать данные пользователей за границу.

В министерстве отметили, что на технику, которая была произведена после 1 апреля, будут устанавливаться стандартные версии приложений, которые уже используют миллионы человек по стране. Это ПО загружается из официальных магазинов приложений и соответствует требованиям безопасности.

— Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя для таргетирования рекламы, — передает сообщение министерства РИА Новости.

Предустановка ПО является частью стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.

Читайте также: Эксперт рассказал о сложностях предустановки российских программ на гаджеты

личные данныепрограммное обеспечениеМинцифры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в