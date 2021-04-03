Психолог объяснила, как смена внешности матери из-за пластики влияет на ее детей

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Пластические операции стали обычным делом в современном мире. На вопрос, как на ребенка повлияет новая внешность мамы после такой процедуры, ответила детский и семейный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Эксперт отметила, что мама для детей состоит не только из внешнего вида, но и из голоса, заботы, ласки и любви. Поэтому, если она сделает пластическую операцию на лице, то это не так уж сильно повлияет на них. Важнее, по словам психолога, причина, которая лежит в основе решения женщины прибегнуть к таким процедурам.

Например, если операцию пришлось делать после пожара или аварии, то на первый план выходит эмоциональное состояние женщины — именно оно, считает специалист, отразится на ребенке, а не новое лицо. Достигнув гармонии и спокойствия, мама передаст это состояние и своим детям, так что беспокоиться о новой внешности не стоит.

Другое дело, если женщина не хочет стареть и меняет свою внешность, чтобы омолодиться. В таком случае детям будет тяжело, но не потому, что они не могут узнать маму, а по причине ее душевного состояния. Психолог объяснила, что такой женщине тяжело, она не удовлетворена собой, и дети это чувствуют, сообщает Пятый канал.

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