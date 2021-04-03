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Актриса Нина Зоткина скончалась на 70-м году жизни
Кадр из фильма «Двое в пути»

Актриса Нина Зоткина скончалась на 70-м году жизни

Иван Юминов

Культура

На 70-м году жизни в Москве скончалась советская и российская актриса кино и театра Нина Зоткина. Об этом сообщил режиссер Михаил Дегтярь в субботу, 3 апреля.

— Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие, — рассказал он на своей странице в Facebook.

Отмечается, что о смерти актрисы Дегтярь узнал от соседки, которая является его знакомой.

СПРАВКА «ВМ»

Нина Зоткина родилась в Пензе в 1951 году. Окончив Щукинское училище, она начала работать в «Мосфильме». За роль в ленте «Двое в пути» ее удостоили премий на кинофестивалях в Праге и Донецке. Всего она сыграла в 21 картине, в том числе в «Приключениях маленького папы» и фильме «Быть человеком».

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