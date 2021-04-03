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Таможенники пресекли ввоз в Россию крупной партии наркотиков на границе с Латвией
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Таможенники пресекли ввоз в Россию крупной партии наркотиков на границе с Латвией

Иван Юминов

Происшествия

Сотрудники таможни пресекли ввоз 150 килограммов наркотического вещества на границе с Латвией. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС) в субботу, 3 апреля.

— Попытку незаконного ввоза в Россию 150 кг гашиша через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска — прим. «ВМ») «Бурачки» (Псковская область) пресекли российские таможенники, — рассказали в ведомстве.

В операции приняли участие сотрудники по борьбе с контрабандой наркотиков таможни, а также оперативники ФСБ. Наркотики нашли в грузовике, который, согласно документам, перевозил оливки испанского производства. Гашиш находился в тайнике, расположенном внутри топливного бака. Всего сотрудники нашли 219 брикетов, в которых и находились 150 килограммов наркотика.

В отношении двух россиян возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства», сообщает ТАСС.

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