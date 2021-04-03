Два автомобиля загорелись на юге Москвы

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Россия, Москва, Борисовский проезд, 26 Карта всех событий

Два автомобиля загорелись в Борисовском проезде на юге столицы. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в районе дома 26. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в поселении Марушкинское в Новой Москве мужчина получил травмы в результате взрыва газового баллона.

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