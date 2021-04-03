Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два автомобиля загорелись на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Два автомобиля загорелись на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Борисовский проезд, 26 Карта всех событий

Два автомобиля загорелись в Борисовском проезде на юге столицы. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в районе дома 26. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в поселении Марушкинское в Новой Москве мужчина получил травмы в результате взрыва газового баллона.

Читайте также: Двадцать человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за задымления

автомобиливозгораниепожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в