Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Восемь человек пострадали при взрыве на лодке в Австралии
Фото: pixabay.com

Восемь человек пострадали при взрыве на лодке в Австралии

Юлия Курганова

Происшествия

Восемь человек пострадали в результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери на севере Сиднея. Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, у пристани для яхт у Дангар-роуд.

По предварительной информации, судно загорелось во время заправки. Очевидцы сообщили, что несколько детей покинули лодку незадолго до взрыва.

На место происшествия направили 12 бригад скорой помощи и два вертолета. Четырех пациентов привезли в больницу в критическом состоянии, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии в другую больницу. Отмечается, что еще двум пострадавшим не потребовалась госпитализация, передает местный канал 9news.

Читайте также: Взрыв прогремел около церкви в индонезийском городе Макассар

взрывАвстралияпострадавшие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в