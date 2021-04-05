Восемь человек пострадали при взрыве на лодке в Австралии

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Восемь человек пострадали в результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери на севере Сиднея. Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, у пристани для яхт у Дангар-роуд.

По предварительной информации, судно загорелось во время заправки. Очевидцы сообщили, что несколько детей покинули лодку незадолго до взрыва.

На место происшествия направили 12 бригад скорой помощи и два вертолета. Четырех пациентов привезли в больницу в критическом состоянии, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии в другую больницу. Отмечается, что еще двум пострадавшим не потребовалась госпитализация, передает местный канал 9news.

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