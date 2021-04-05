Маршрут по Золотому острову в Москве появился на сервисе Russpass

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Для москвичей подготовили необычный маршрут по Золотому острову столицы. План прогулки «Островная жизнь» появился на туристическом сервисе Russpass.

Прогулка начнется на Пречистенской набережной, где расположен дом Перцовой. Историческое здание выполнено неорусском стиле и напоминает терем из сказки.

Перейдя через реку по Патриаршему мосту, участники небольшой экскурсии смогут увидеть знаменитый Дом на набережной. В разные годы в здании жили выдающиеся политики и деятели культуры. Сейчас внутри архитектурного объекта работает музей, в котором собраны истории о жителях дома.

Следующим пунктом маршрута станет парк «Зарядье», к которому можно перейти по Большому Москворецкому мосту. Из парка можно будет полюбоваться на столичную архитектуру и Москву-реку. Уточняется, что в маршрут сервиса для удобства москвичей включили гастромаркет и ресторан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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