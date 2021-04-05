Предприниматели более миллиона раз воспользовались помощью «Малого бизнеса Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные предприниматели за восемь с половиной лет существования проекта ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) обратились туда за различной поддержкой более миллиона раз. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 5 апреля.

— Самое востребованное направление — консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. Их можно получить очно, по телефону или онлайн, — рассказала заммэра.

Было проведено около 700 тысяч бесплатных консультаций, а к помощи сотрудников МБМ прибегли более миллиона раз. Эксперты, в частности, помогают подобрать меры поддержки от правительства города — от льготных кредитов до аренды городских помещений. Популярностью среди бизнесменов пользуются и вопросы, связанные с налогообложением и ведением бухгалтерского учета.

Поддержку можно получить очно в любом центре услуг для бизнеса, по телефону или при помощи специальной формы на сайте МБМ. Из-за ситуации с COVID-19 там также доступен информационный проект «Коронавирус: важное для бизнеса», где собраны сведения об антикризисных мерах поддержки в городе. Там также можно пройти онлайн-обучение антикризисному управлению.

Кроме того, онлайн доступны проекты «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-академия МБМ». В них предприниматели могут освоить главные принципы ведения бизнеса. Также в течение прошлого года МБМ организовал более 1,3 тысячи вебинаров, конференций и курсов. С начала 2021 года, по словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, за помощью в ГБУ обратились более 40 тысяч раз.

Также в 2020 году был запущен проект «Онлайн-акселератор МБМ». С его помощью можно собрать команду, проработать бизнес-идею и начать продажи, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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