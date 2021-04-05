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Концепцию машиночитаемого права предложили ввести в судах России
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Концепцию машиночитаемого права предложили ввести в судах России

Виктория Родимкина

Технологии

В столице в инновационном центре «Сколково» подготовили концепцию машиночитаемого права, которое позволит снизить затраты граждан на юристов и поможет трансформировать сферу контрольно-надзорной деятельности государства. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Рабочая группа «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика» одобрила концепцию машиночитаемого права и направила ее в Минэкономразвития.

Авторы разработки пояснили, что математическая логика при применении норм права способна существенным образом трансформировать эту сферу, а также повлиять на рост инвестиций и экономический рост.

Вице-президент по развитию и планированию фонда «Сколково» Сергей Израйлит пояснил, что есть несколько направлений, на которые такие разработки могут оказать влияние.

— Подписание договоров, предоставление согласий на обработку персональных данных, выполнение требований различных административных процедур для гражданина может упроститься за счет того, что его программное обеспечение, софт, сможет воспринимать и обрабатывать правовую информацию, — уточнил Сергей Израйлит.

По его словам, эти технологии также могут повысить качество предоставления услуг, в том числе на цифровых платформах, сообщает РБК.

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