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Законопроект о едином налоговом платеже для компаний внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект о едином налоговом платеже для компаний внесли в Госдуму

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Кабинет министров внес в Государственную думу законопроект о едином налоговом платеже для российских компаний. Документ опубликован в электронной базе данных парламента в понедельник, 5 апреля.

Так, законопроект распространяет институт единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП). На сегодняшний день им могут пользоваться только физлица.

В РФ с 2019 года действует закон, согласно которому физические лица могут заранее перечислить на счете Казначейства средства. Эти деньги после будут зачтены для уплаты НДФЛ, земельного налога, транспортного налога или налога на имущество физических лиц. Это позволяет гражданам избежать просрочек и пеней.

Внесенный в Госдуму документ предлагает распространить действие закона на компании и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, для налогоплательщиков будут созданы более комфортные условия, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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