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Выставка «Быть Фетом» открылась в доме И. С. Остроухова в Трубниках
Фото: «Афанасий Фет» (Илья Репин, 1882 год, Государственная Третьяковская галерея)

Выставка «Быть Фетом» открылась в доме И. С. Остроухова в Трубниках

Ольга Маркова

Культура

В Доме И. С. Остроухова в Трубниках до 16 мая открыта выставка «Быть Фетом». Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения поэта.

Выставка существует в двух дополняющих друг друга измерениях: реальном и виртуальном, тактильном и воображаемом. Посетителям предлагается стать зеркалом, в котором отражается поэт.

Экспозиция представлена в трех залах. В первом посетителей встречает поэзия Фета. Второй зал — биографический. Он представляет собрание жизненных сюжетов. Третий зал посвящен взглядам и оценкам современников поэта — романсам, пародиям, откликам.

На выставке представлены оригинальные архивные материалы, часть из которых экспонируется впервые: фотографии, письма, иллюстрации, рукописи.

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русская поэзияисториявыставка
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