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Театральный сезон стартует в царицынских оранжереях
Фото: Андрей Федоров / Вечерняя Москва

Театральный сезон стартует в царицынских оранжереях

Ольга Маркова

Культура

В Виноградной оранжерее музея-заповедника «Царицыно» в апреле и мае жители столицы смогут посмотреть спектакли. Театральный сезон открывается на этой территории ежегодно, приглашая увидеть оригинальные постановки для самых маленьких в окружении зеленых, а иногда даже цветущих насаждений.

В субботу, 10 апреля, зрителям представят музыкально-танцевальный спектакль «Диана Танцует». Эта вдохновляющая история и для детей, и для родителей, поскольку мечты не имеют возраста.

Через две недели, 24 апреля, к показу предлагается музыкальный спектакль «Старушка, которая давала имена». Герои постановки «говорят» со зрителями с помощью скрипки и фортепиано.

Еще через две недели, 15 мая, взрослые и дети приглашаются в «Музыкальную кругосветку». Участники представления побывают в Испании, Франции, России, Англии, Израиле, Италии, Америке и на Кубе.

Читайте также: Оранжерея ВДНХ станет сценой Фестиваля кукольных театров

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