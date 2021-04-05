Искусственный интеллект и чат-боты: москвичам рассказали о новых технологиях в поликлиниках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Присутствие цифровых технологий в московских поликлиниках увеличивается. В частности, пациенты могут записываться на прием онлайн, посмотреть свою медкарту в личном кабинете и даже передать жалобы через чат-бот. Врачи в свою очередь пользуются подсказками искусственного интеллекта при определении диагноза. На официальном сайте мэра Москвы рассказали, какие еще возможности появились в столичных поликлиниках с внедрением новых технологий.

Все начинается еще на этапе записи на прием в поликлинику. Москвич, прикрепленный к одной из городских поликлиник, может записаться к нужному врачу онлайн. Это поможет заранее спланировать визит и сэкономить время. Записаться онлайн можно к терапевту, офтальмологу, хирургу, врачу общей практики и к другим специалистам. Однако следует помнить, что для услуг узкого специалиста потребуется направление терапевта.

— Можно не только записаться, но и изменить время приема или отказаться от записи. На это освободившееся место может записаться другой пациент. В итоге значительно сократился наплыв пациентов, которые раньше приходили в поликлинику только для того, чтобы записаться, — рассказала заместитель главного врача по медицинской части поликлиники № 218 Ольга Колесникова на сайте мэра Москвы.

Записаться онлайн на прием в поликлинику можно несколькими способами: через мобильные приложения («ЕМИАС. ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва») и на сайтах (mos.ru и «ЕМИАС. ИНФО»).

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кроме того, оптимизировать время приема позволяет чат-бот, который создан на основе искусственного интеллекта. Он собирает необходимую информацию о пациенте перед его визитом к врачу.

— На приеме врач видит в системе два окна. В одном — жалобы, собранные чат-ботом, второе предназначено для заметок доктора. Во время беседы с пациентом врач либо подтверждает, либо корректирует информацию, — уточнила Колесникова.

По ее словам, вопросы чат-бота подготавливают пациента к приему, помогают вспомнить и проанализировать свои симптомы перед тем, как сообщить о них врачу.

Помощь искусственного интеллекта осуществляется и во время приема. Это возможно благодаря разработанной системе поддержки принятия решений. Система анализирует жалобы пациента, а после с опорой на эту информацию подбирает три наиболее вероятных диагноза. Однако последнее слово все же за врачом: он может утвердить один из предложенных диагнозов или назначить другой. Кроме того, система предоставляет врачу комплекс исследований и список специалистов, к которым следует обратиться для подтверждения диагноза.

— Технологии используются, чтобы максимально освободить время врача для работы с пациентом. Именно общение с пациентом — ключевой фактор в правильной постановке диагноза и назначении лечения, — добавила Наталья Шиндряева, главный врач поликлиники № 2.

По мнению Шиндряевой, использование информационных технологий сводит к минимуму ошибки в диагностике, а также помогает молодым докторам.

Помогает врачам и единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ­— это своего рода облачное хранилище медицинских изображений: маммограмм, КТ- и НДКТ-исследований, рентгеновских снимков. В анализе этих снимков врачам помогает специальная технология компьютерного зрения, созданная на базе искусственного интеллекта. Эта технология также ускоряет работу врачей и позволяет поставить более точный диагноз.

— ИИ-сервисы с использованием технологий компьютерного зрения обладают достаточной чувствительностью и способны определить патологию на той стадии, когда человеческому глазу это еще недоступно. Сервис полезен при большом потоке пациентов, например, при диспансеризации или скрининговых программах, также в условиях пандемии. При таком использовании возрастает число раннего выявления заболевания, что в свою очередь влияет на эффективность и положительный результат лечения, — рассказала руководитель отдела координации научной деятельности Центра диагностики и телемедицины Ольга Омелянская.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Также благодаря цифровизации поликлиник москвичи имеют постоянный доступ к своим медкартам, которые хранятся в электронном виде на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО». Теперь пациент может посмотреть результаты анализов, протоколы врачей и всю информацию, вносимую в его медкарту с любого мобильного устройства. Также пациент может вести дневник здоровья и загружать в свою медкарту необходимые документы. Эта информация будет доступна лечащему врачу и повысит качество медицинского обслуживания. Тем не менее бумажные носители пока все еще используются.

Еще одно цифровое нововведение — с февраля 2021 года в Москве доступны электронные рецепты. Они позволяют жителям столицы покупать лекарства без бумажного рецепта. При наличии электронного рецепта человеку нужно лишь показать фармацевту QR-код на экране мобильного устройства или же полис ОМС (в случае наличия льготного рецепта). Такие рецепты принимаются во всех городских аптеках, подведомственных столичному депздраву.

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