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«Пальмовое воскресенье» пройдет в царицынских оранжереях
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Пальмовое воскресенье» пройдет в царицынских оранжереях

Ольга Маркова

Культура

В Виноградной оранжерее музея-заповедника «Царицыно» в воскресенье, 25 апреля, взрослые и дети смогут попасть на уникальную программу, которая проводится один раз в году.

Программа посвящена Светлому празднику Христова Воскресения и называется «Пальмовое воскресенье», сообщается на сайте музея.

Участники программы узнают о традициях празднования Пасхи и истории паломничества на Святую Землю. Особенностью занятия является то, что праздник раскрывается с помощью растений царицынских оранжерей.

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