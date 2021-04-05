Пенсионерке проломили голову на востоке Москвы

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Пенсионерка получила тяжелые травмы головы в столичном районе Новогиреево. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Карета скорой помощи доставила в реанимационное отделение одной из столичных больниц 82-летнюю пенсионерку. Врачи диагностировали у женщины открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и ушиб мозга тяжелой степени.

Медики сообщили об инциденте полицейским. Они устанавливают все детали происшествия.

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