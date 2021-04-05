Песков: Российская армия передвигается по РФ как и где считает нужным

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова журналистов о том, что российские военные части якобы передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

По словам представителя Кремля, армия России передвигается в тех направлениях, в которых считает нужным.

— Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны, — подчеркнул Дмитрий Песков.

Он отметил, что эта тема ни у кого не должна вызывать обеспокоенность, сообщает РИА Новости.

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