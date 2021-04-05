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Весеннюю клюкву начали находить в лесах Ленинградской области
Фото: pixabay.com

Весеннюю клюкву начали находить в лесах Ленинградской области

Елена Фролова

Растения

Первые ягоды начали находить в лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пока это клюква, перезимовавшая под снегом. За это время она стала еще слаще, что по нраву зверям и птицам. Об этом рассказал эксперт, грибник Николай Будник.

Дело в том, что ранней весной, когда в дикой природе еще слишком мало пищи, ягода из-под снега становится настоящим подарком для лесных обитателей. Клюквой, например, любят лакомиться медведи и птицы.

— Природой все продумано до мелочей. Например, несобранная клюква становится первым кормом для недавно вышедших из спячки медведей, а также птиц, — пояснил Николай Будник.

По его словам, когда люди собирают эту ягоду, то хранят ее в холодильнике или ящике со мхом. Дело в том, что клюква прекрасно хранится в этих условиях, отмечают «Невские новости». Эксперт также посоветовал не перебирать ягоду для того, чтобы она дольше хранилась.

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Санкт-ПетербургЛенинградская областьклюква
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