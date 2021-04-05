Украина выступила против денонсации соглашений о российском флоте в Крыму 2010 года

Фото: facebook.com / Міністерство закордонних справ України

Министерство иностранных дел Украины не поддерживает денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко в понедельник, 5 апреля.

Он пояснил, что эти соглашения могут стать «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах. Так, договор фиксирует временный характер базирования флота, соглашение оставляет действующим обязательство России не иметь в составе ЧФ ядерного оружия, а также ряд других обязательств.

— Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма, — сказал Олег Николенко изданию «Левый берег».

Он добавил, что Киев может предъявить имущественные претензии Москве в международных судах.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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