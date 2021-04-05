Следком завершил расследование тройного убийства шестнадцатилетней давности

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Клязьминская улица Карта всех событий

Следком завершил расследование убийства женщины и двух несовершеннолетних девочек, которое произошло в Москве в 2005 году. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тела женщины, ее 17-летней дочери и подруги девочки с множественными ножевыми ранениями были найдены в январе 2005 года в квартире жилого дома по улице Клязьминской. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление». На месте происшествия эксперты обнаружили след крови, благодаря которому смогли выделить генотип мужчины.

Следствие отработало множество версий. Первоначально подозрение пало на приятеля убитых подростков, однако затем выяснилось, что он не имеет отношения к преступлению. За время следствия специалисты проверили 65 биологических образцов и провели более 100 экспертиз. По делу допросили 80 человек.

Иванова уточнила, что установить и задержать мужчину, подозреваемого в преступлении, удалось благодаря помощи ветерана следствия, который имеет внушительный опыт работы. Задержанный полностью признал свою вину. По словам мужчины, на тяжелое преступление его подтолкнула ревность. Дальнейшую судьбу подозреваемого определит суд.

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