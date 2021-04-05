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Трое приезжих украли из столичного магазина 15 бутылок шампуня и колбасу
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Трое приезжих украли из столичного магазина 15 бутылок шампуня и колбасу

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Окская улица Карта всех событий

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали троих приезжих из стран ближнего зарубежья, которые подозреваются в хищении товаров из магазина на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел по адресу улица Окская. Злоумышленники взяли с прилавка 15 бутылок шампуня, семь упаковок с колбасными изделиями и вышли из магазина. Мужчин задержали на выходе. Ущерб составил около четырех тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили дело по статье «Грабеж». Примечательно, что все трое задержанных уже имеют судимости.

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