СМИ: Warner Bros. снимет приквел «Гарри Поттера» о Северусе Снейпе

Фото: Кинопоиск

Американская студия по производству фильмов и сериалов Warner Bros. планирует создание приквела «Гарри Поттера» о профессоре зельеварения и защиты от темных искусств Северусе Снейпе. Об этом изданию We Got This Covered рассказал инсайдер Дэниел Рихтман.

Главным героем нового фильма станет Северус Снейп, а события будут развиваться задолго до поступления мальчика со шрамом в школу чародейства и волшебства Хогвартс, добавил источник.

Однако понравится ли картина фанатам истории про юного волшебника, неизвестно. Алан Рикман, исполнивший роль культового профессора, скончался в 2016 году.

Ранее стало известно, что HBO Max приступил к разработке сериала в рамках вселенной Гарри Поттера.

