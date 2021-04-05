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СМИ: Warner Bros. снимет приквел «Гарри Поттера» о Северусе Снейпе
Фото: Кинопоиск

СМИ: Warner Bros. снимет приквел «Гарри Поттера» о Северусе Снейпе

Полина Долганова

Культура

Американская студия по производству фильмов и сериалов Warner Bros. планирует создание приквела «Гарри Поттера» о профессоре зельеварения и защиты от темных искусств Северусе Снейпе. Об этом изданию We Got This Covered рассказал инсайдер Дэниел Рихтман.

Главным героем нового фильма станет Северус Снейп, а события будут развиваться задолго до поступления мальчика со шрамом в школу чародейства и волшебства Хогвартс, добавил источник.

Однако понравится ли картина фанатам истории про юного волшебника, неизвестно. Алан Рикман, исполнивший роль культового профессора, скончался в 2016 году.

Ранее стало известно, что HBO Max приступил к разработке сериала в рамках вселенной Гарри Поттера.

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Гарри Поттер
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