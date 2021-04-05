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Чулпан Хаматова рассказала, как ее обвинили в пиаре из-за удочерения ребенка
Фото: instagram/chulpanofficial

Чулпан Хаматова рассказала, как ее обвинили в пиаре из-за удочерения ребенка

Юлия Павлушова

Звезды

Российская актриса Чулпан Хаматова поделилась историями о воспитании троих детей. В интервью журналистке Ксении Собчак артистка рассказала, как в 2003 году забирала из дома малютки дочь Асю. Тогда у нее уже была родная дочь, и Чулпан решила взять вторую девочку.

По словам Хаматовой, директриса Морозовской больницы обвинила ее в пиаре из-за процедуры усыновления. Ребенка не отдавали матери очень долго, ссылаясь на различные заболевания малышки, о которых ранее известно не было. Забрать девочку удалось только после обещания привлечь к делу милицию.

— И в это же мгновение я получаю ребенка. Идут проклятья, что она у меня умрет, — сказала актриса в интервью на YouTube-канале Собчак.

После медики подтвердили, что девочка полностью здорова.

Ранее Чулпан Хаматова дала совет людям, которые столкнулись с травлей.

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