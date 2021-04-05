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Возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы
Фото: Агентство городских новостей Москва

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Звёздный бульвар, 9 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы произошел хлопок газа. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщается, что инцидент произошел в доме № 9 на Звездном бульваре. По словам администрации здания, внутри трансформаторной подстанции был хлопок и возгорание. Ожидается прибытие представителей энергетической компании (МОЭК). Пострадавших нет.

Ранее в деревне Полтево в частном доме по адресу улица Ильинская, дом 21, произошел хлопок газа, в результате которого обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. Возгорания на месте происшествия спасатели не зафиксировали.

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МЧСхлопок газа
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