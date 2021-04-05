Составлен рейтинг любимых книг Урганта, Бузовой, Собчак и других звезд шоу-бизнеса

Фото: YouTube / Вечерний Ургант

Названы любимые книги и авторы российских звезд. Как оказалось, многие представители шоу-бизнеса любят отечественную классику литературы.

По признанию певицы Ольги Бузовой, она обожает приключенческий роман Джека Лондона «Сердца трех». В книге рассказывается о потомке пирата Генри Моргана, который отправляется на поиск сокровищ в Южную Америку. Там он столкнется с опасностью, тревогами и любовью.

Любимой книгой телеведущего Ивана Урганта является сборник новелл «Компромисс» ленинградского писателя Сергея Довлатова. На страницах сборника представлены истории о родном для Ивана Ленинграде 70-х годов. По словам ведущего, в новеллах Довлатова он каждый раз открывает для себя что-то новое.

Любимый роман певца Димы Билана — «Алхимик» Пауло Коэльо. По словам исполнителя, такие произведения помогают привести мысли в порядок. Роман-притча рассказывает о пастухе Сантьяго, которому снятся спрятанные в египетских пирамидах сокровища.

Любимая литература актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой — поэзия Марины Цветаевой. Артистка признается, что стихи этой поэтессы всегда очень точны.

Одна из любимых книг писателя Дмитрия Глуховского, известного своими произведениями «Текст» и «Метро-2033», — «Имя розы» Умберто Эко. Роман итальянского писателя рассказывает об убийстве монаха в XIV веке. Расследование происходит не только в Средние века, но и в XX веке.

Среди любимых авторов журналистки и телеведущей Ксении Собчак — Шарлотта Бронте и Владимир Набоков. Своей любимой книгой она называет роман в четырех частях «Идиот» Федора Михайловича Достоевского. Главный герой романа, князь Мышкин, отличается открытостью и честностью. Именно поэтому общественность не воспринимает его всерьез и насмехается над ним.

С детства журналисту Владимиру Познеру запомнились две книги: «Приключения Тома Сойера» и «Сказка о Фердинанде». Их ведущему шоу на Первом канале читала мама на английском языке. Одно из самых любимых произведений Познера — «Три мушкетера» Александра Дюма — отца. Это произведение он перечитывал «неисчислимое количество раз», а сам Д’Артаньян сильно повлиял на его характер и становление. Также Познер любит «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона и «Петербургские рассказы» Гоголя.

Литературный вкус режиссера Валерии Гай Германики сформировали Эдгар Аллан По, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и Шарль Бодлер. Однако самое большое впечатление на создателя сериала «Школа» произвел роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Произведение считается одним из самых известных изданий на французском языке. Оно повествует о злоключениях моряка Эдмона Дантеса. Ему предстоит пережить любовные приключения, предательство и неволю во Франции XIX века.

На конференции Meet For Speed журналист Анатолий Вассерман рассказал о книгах, которые помогли ему лучше понять жизнь. Среди них оказалась работа британского популяризатора науки Ричарда Докинза «Слепой часовщик». По мнению автора, в мире не существует никакого замысла Вселенной, сообщает 5-tv.ru.

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