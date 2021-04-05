Власти Москвы и Белгородской области подписали соглашение о сотрудничестве

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Правительство Москвы и правительство Белгородской области подписали соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Согласно документу, Москва и Белгородская область будут сотрудничать в экономической, научно-технической и культурной сферах.

Данное соглашение действует в течение пяти лет. При этом уточняется, что документ будет автоматически продлеваться на год, если ни одна из сторон не направит другой не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода письменного уведомления о своем решении прекратить действие документа.

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