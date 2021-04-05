«Не «котёночек», а «кошка»: Арзамасова рассказала об отношении к прозвищам

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала Instagram–подписчикам, какие прозвища ей нравятся и поделилась историей из детства.

—Ну тогда уже не «зайка», а «заяц», не «котёночек», а «кошка». И если с кошкой ещё более-менее все понятно, то в защиту Зайцев надо выступить, — заявила актриса.

По ее словам, заяц — сильное и не трусливое животное, однако каждый вправе называть своих половинок так, как ему хочется.

Жена хореографа Ильи Авербуха добавила, что в ее детстве произошла забавная история, связанная с прозвищами. В детстве она называла маму «гусеничкой», потому что думала, что женщина становится «бабоЧкой» только тогда, когда у нее появляются внуки.

Ранее Арзамасова рассказала поклонникам, что скептически относится к деловым сообщениям, в которых содержатся уменьшительно–ласкательные прозвища.

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