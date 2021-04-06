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США выразили готовность к взаимодействию с Россией по ситуации на Украине
Фото: Минобороны РФ

США выразили готовность к взаимодействию с Россией по ситуации на Украине

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой по ситуации на востоке Украины. С таким заявлением в понедельник, 5 апреля, выступил представитель Госдепартамента США.

По словам американского чиновника, в Соединенных Штатах расценивают как «внушающие доверие» сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной и в Крыму.

В связи с этим США призывают Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации на Украине, а также выражают готовность к взаимодействию в разрешении конфликтных ситуаций, рассказали в Госдепе агентству Reuters.

Ранее стало известно, что Украина выступила против денонсации соглашений о российском флоте в Крыму 2010 года, а также допустила предъявление имущественных претензий к Москве в международных судах.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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