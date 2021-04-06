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Порог заболеваемости ОРВИ превышен в трех регионах России
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Порог заболеваемости ОРВИ превышен в трех регионах России

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение недельного порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в трех субъектах Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 6 апреля.

Среди детей в возрасте от семи до 14 лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном регионе, среди лиц старше 15 лет — в 17 регионах страны.

У маленьких детей с рождения до шести лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

В период подготовки к эпидемиологическому сезону по гриппу и ОРВИ 2020-2021 годов были вакцинированы 85,9 миллиона человек, что составляет 59 процентов от общей численности населения России, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее вирусолог перечислил четыре причины роста вирусных заболеваний весной.

Читайте также: Заболевших гриппом детей в Москве стало меньше в сравнении с прошлой неделей

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