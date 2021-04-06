Порог заболеваемости ОРВИ превышен в трех регионах России

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Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение недельного порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в трех субъектах Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 6 апреля.

Среди детей в возрасте от семи до 14 лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном регионе, среди лиц старше 15 лет — в 17 регионах страны.

У маленьких детей с рождения до шести лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

В период подготовки к эпидемиологическому сезону по гриппу и ОРВИ 2020-2021 годов были вакцинированы 85,9 миллиона человек, что составляет 59 процентов от общей численности населения России, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее вирусолог перечислил четыре причины роста вирусных заболеваний весной.

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