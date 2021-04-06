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Индийские ученые выявили благотворное влияние лакрицы при коронавирусе
Фото: Wikipedia.org

Индийские ученые выявили благотворное влияние лакрицы при коронавирусе

Анастасия Колоскова

Здоровье

Ученые из Индии определили, что вещество, содержащееся в лакрице, способно уменьшить воспаление при коронавирусе, а также останавливать синтез SARS-CoV-2. Результаты исследований, которые проводились в клеточной культуре, предстоит подтвердить на живых организмах.

Лакрица пользуется особой популярностью в народной индийской медицине — аюрведе. Ее обычно используют при насморке, воспалениях, а также лечении импотенции. Местные исследователи выяснили, что противовоспалительный эффект обеспечивает растению содержащаяся в ней глицирризиновая кислота.

Серия экспериментов показала, что глицирризин подавляет активность белка HMGB1 и успешно борется с воспалением, вызванным SARS-CoV-2.

— Подавляя цитокиновый шторм, глицирризин может снизить тяжесть инфекции, — цитирует автора исследования «Газета.ру».

Ученые считают, что актуальность использования глицирризина для пациентов с коронавирусной инфекцией обеспечивают безопасность вещества и хорошая переносимость. Тем не менее они отметили, что пока клинические испытания глицирризина не прошли на людях, считать лакрицу надежным средством при коронавирусе преждевременно.

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