Захарова заявила, что Киев продолжает использовать фейки из истории для пропаганды

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что на Украине продолжают использовать фейки на тему истории в целях пропаганды своих взглядов.

— Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным. Более того, оно приобретает по-настоящему скандальное измерение, — написала она в соцсети Facеbook.

Она отметила, что англоязычная газета Украины Kyiv Post опубликовала на своем YouTube-канале фильм, в котором евреев выдают за крымских татар. При этом вашингтонский Мемориальный музей Холокоста никак не прокомментировал ситуацию, хотя материалы были взяты их архивов музея.

Помимо этого, уточнила Захарова, в фильме используются материалы с польскими солдатами.

Ранее Мария Захарова рассказала, что 25 марта в Twitter-аккаунте властей Украины появилась видеозапись об истории Крыма, кадры которой не имели к полуострову никакого отношения.

Читайте также: МИД РФ допустил применение военно-технических мер в ответ на ракетные угрозы Запада