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Захарова заявила, что Киев продолжает использовать фейки из истории для пропаганды
Фото: МИД РФ

Захарова заявила, что Киев продолжает использовать фейки из истории для пропаганды

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что на Украине продолжают использовать фейки на тему истории в целях пропаганды своих взглядов.

— Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным. Более того, оно приобретает по-настоящему скандальное измерение, — написала она в соцсети Facеbook.

Она отметила, что англоязычная газета Украины Kyiv Post опубликовала на своем YouTube-канале фильм, в котором евреев выдают за крымских татар. При этом вашингтонский Мемориальный музей Холокоста никак не прокомментировал ситуацию, хотя материалы были взяты их архивов музея.

Помимо этого, уточнила Захарова, в фильме используются материалы с польскими солдатами.

Ранее Мария Захарова рассказала, что 25 марта в Twitter-аккаунте властей Украины появилась видеозапись об истории Крыма, кадры которой не имели к полуострову никакого отношения.

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КрымМария ЗахароваУкраина
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