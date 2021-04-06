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Верховный суд предложил защитить жертв домашнего насилия отменой частного обвинения
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Верховный суд предложил защитить жертв домашнего насилия отменой частного обвинения

Виктория Родимкина

Закон

Верховный суд РФ предложил отменить институт частного обвинения в судах, чтобы таким образом защитить жертв домашнего насилия. Законопроект во вторник, 6 апреля, одобрил для внесения в Государственную думу пленум Верховного суда России.

В пояснительной записке сообщается, что к частному обвинению относятся дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев и о клевете без отягчающих обстоятельств.

Согласно процедуре, потерпевший самостоятельно должен собрать и предоставить судье доказательства совершенного в отношении него преступления. Это, по сообщению Верховного суда, не соответствует «потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина», а также задаче государства противостоять домашнему насилию.

Согласно законопроекту, эти статьи будут переведены в разряд частно-публичных, а значит, дознание полиции по ним станет обязательным. Правоохранительные органы должны будут провести расследование, сообщает ТАСС.

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Судебный процессВерховный суд РФдомашнее насилие
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