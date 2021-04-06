Культурный центр «Вдохновение» пригласил москвичей на экофестиваль

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Семейный экофестиваль состоится в Культурном центре «Вдохновение» 17 апреля. Мероприятие проводится бесплатно, сообщается на сайте центра.

На экофестивале расскажут и покажут, с чего начать экологичный образ жизни, как сформировать экологичные привычки, как объяснить детям важность заботы об окружающей среде.

Сортировка мусора, разумное потребление вещей и ресурсов, повторное использование — это настоящее искусство. Проект «Собиратор» представит выставку, экспонаты которой прошли вторичную переработку.

Ребята смогут принять участие в спортивных стартах и квесте.

В программе фестиваля — многочисленные мастер-классы: создание мини-экосистем, конструирование скворечников, посадка растений. Посетителей также ждут встречи с интересными людьми и спектакль «Музыка из всего» театра «Ученый медведь».

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