Усталость и сухость глаз могут оказаться симптомами серьезного заболевания

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Одним из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата в мировых масштабах является артрит. Следствием этой патологии становится воспаление в суставе. Причем недуг может развиваться длительное время, а предшествуют ему признаки, на первый взгляд не связанные с суставными проблемами.

Первыми симптомами заболевания становятся недомогание, усталость и депрессия, сообщает британское издание Express. Позже появляются ухудшение аппетита, сухость глаз, боли в груди и розовая сыпь. Через несколько недель возникает боль в суставах и мышцах. Специалисты Центра артрита Джонса Хопкинса пояснили, что ближе к вечеру у пациентов, которые страдают от артрита, появляется субфебрильная температура.

За помощью к медикам рекомендовано обращаться в случаях, когда боль не проходит в течение нескольких дней, появляется припухлость и отечность суставов.

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