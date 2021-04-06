Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
День крысы отпразднуют в парке «Кузьминки-Люблино»
Фото: pixabay.com/ru

День крысы отпразднуют в парке «Кузьминки-Люблино»

Ольга Маркова

Культура

Ежегодно 4 апреля отмечается необычный праздник — Всемирный день крысы. Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» приглашает взрослых и детей принять участие в мероприятии, посвященном этому празднику.

Взрослые и дети на лекции «Кто такие грызуны?» узнают много интересных фактов об этих зверьках и смогут ответить на вопрос: «Есть ли польза от мышей?». Участники мероприятия увидят самых узнаваемых и необычных представителей отряда.

Все желающие смогут принять участие в викторине «Самые необычные», где попробуют угадать, какая мышь самая маленькая, кто самый большой грызун, какой самый дорогой грызун в мире.

Игра «Крысиные бега» проверит интеллектуальные способности участвующих в ней. Ребятам предстоит вспомнить сказки, книги, мультфильмы, где главными героями были мыши и крысы.

А еще на празднике можно принять участие в мастер-классе «Крыска Лариска».

Мероприятие пройдет 6 апреля. Участие бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

Читайте также: Мосприрода пригласила жителей столицы на субботники в парки 24 апреля

природаэкологияпраздник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Все мнения
О проекте
Читайте нас в