День крысы отпразднуют в парке «Кузьминки-Люблино»

Фото: pixabay.com/ru

Ежегодно 4 апреля отмечается необычный праздник — Всемирный день крысы. Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» приглашает взрослых и детей принять участие в мероприятии, посвященном этому празднику.

Взрослые и дети на лекции «Кто такие грызуны?» узнают много интересных фактов об этих зверьках и смогут ответить на вопрос: «Есть ли польза от мышей?». Участники мероприятия увидят самых узнаваемых и необычных представителей отряда.

Все желающие смогут принять участие в викторине «Самые необычные», где попробуют угадать, какая мышь самая маленькая, кто самый большой грызун, какой самый дорогой грызун в мире.

Игра «Крысиные бега» проверит интеллектуальные способности участвующих в ней. Ребятам предстоит вспомнить сказки, книги, мультфильмы, где главными героями были мыши и крысы.

А еще на празднике можно принять участие в мастер-классе «Крыска Лариска».

Мероприятие пройдет 6 апреля. Участие бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

Читайте также: Мосприрода пригласила жителей столицы на субботники в парки 24 апреля