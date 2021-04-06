Николаю Склифосовскому — 185 лет: Главархив рассказал о жизни великого врача и ученого

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Великому русскому врачу и ученому Николаю Склифосовскому 6 апреля исполняется 185 лет. Труды Склифосовского значительно повлияли на медицину XIX века. Ко дню рождения деятеля науки Главархив представил ценные документы, связанные с его жизнью в период учебы и преподавания в Императорском Московском университете. Предоставленные Главархивом документы были опубликованы на официальном сайте мэра Москвы.

Николай Склифосовский родился 6 апреля (25 марта по старому стилю — прим. «ВМ») 1836 года в семье титулярного советника Василия Склифосовского. Когда ребенок родился, в его свидетельстве о рождении была написана фамилия «Склифасовский», однако в будущем сам врач всегда подписывался «Склифосовским».

Интерес будущего ученого к медицине, вероятно, зародился еще в детстве, когда его отец рассказывал ему о своей работе. Известно, что в 1830-31 годах Василий Склифосовский принимал активное участие в борьбе против холеры. Он занимался размещением больных, а также снабжал их продовольствием.

Родители Николая рано ушли из жизни, по этой причине опека над ним была передана Одесскому приказу общественного призрения. Начальное образование Склифосовский получал также вчерноморском городе. В 1854 году он окончил вторую одесскую гимназию с серебряной медалью. Аттестат врача хранится в столичном Главархиве.

1854 год / Фото: Главархив Москвв

После окончания гимназии Николай Склифосовский поступил на медицинский факультет Императорского Московского университета. Все расходы, связанные с проживанием юноши в столице, были возложены на Одесский приказ общественного призрения. В документах Главархива сохранилась информация о том, что содержание будущего врача обходилось в 190 рублей в год.

Склифосовский окончил университет в 1859 году. Он получил степень лекаря и отправился служить в городскую больницу Одессы. В архиве сохранилось прошение молодого врача к руководству университета о выдаче ему взаймы денег на проезд.

Жизнь Склифосовского после окончания университета была довольно насыщенна событиями. Онзащитил докторскую диссертацию, много ездил за границу для ознакомления с опытом европейских медиков, преподавал в Императорской медико-хирургической академии и служил хирургом в армии во время Русско-турецкой войны 1877-78 годов.

В 1880 году Склифосовский получил должность ординарного профессора Московского университета, а через девять лет стал его почетным членом.

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